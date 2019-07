Wall Street fecha em alta ligeira na expetativa dos resultados das tecnológicas

A bolsa nova-iorquina encerrou hoje em alta, com os investidores a prepararem-se para a divulgação de resultados trimestrais de grandes empresas da tecnologia, como Facebook, Google e Amazon, previstos para esta semana.

Os resultados definitivos da sessão indicam que o índice seletivo Dow Jones Industrial Average ganhou 0,07 por cento, para os 27.171,90 pontos.

Mais fortes foram as subidas dos outros índices mais emblemáticos. O tecnológico Nasdaq apreciou-se 0,71 por cento, para as 8.204,14 unidades, e o alargado S&P500 progrediu 0,28 por cento, para as 2.985,03.

Os investidores demonstraram alguma prudência face à aproximação da divulgação de resultados trimestrais de vários grandes nomes de Silicon Valley, como a Facebook, que os divulga na quarta-feira, a Alphabet, a casa-mãe (holding) da Google, na quinta-feira, e a Amazon, também na quinta-feira.

Só estas três empresas representam oito por cento do S&P500 e contam mais do que setores inteiros de empresas cotadas.

Com muito interesse são também aguardados os resultados do segundo trimestre da Boeing. Estes anunciam-se desastrosos para o construtor aeronáutico, que deve apresentar um prejuízo recorde de 5,6 mil milhões de dólares (cinco mil milhões de euros), associados aos problemas do 737 MAX, o seu avião vedeta que está colado ao solo desde há mais de quatro meses.

A agência de notação financeira Fitch modificou hoje a sua perspetiva sobre a nota de solvabilidade da Boeing, alterando-a de “estável” para “negativa”.

A Boeing fechou o dia a perder 1,04 por cento.

“Esta vai ser uma semana carregada”, resumiu Peter Cardillo, da Spartan Capital. “Os investidores estão encorajados pelos bons resultados já divulgados por vários grandes nomes da praça, mas a sua continuidade está limitada pelos riscos geopolíticos e pela perspetiva de uma descida iminente das taxas de juro pelo banco central norte-americano”, acrescentou este operador de mercado.

As especulações em torno do banco central dos EUA, a Reserva Federal (Fed), devem continuar esta semana, à medida que se aproxima a reunião do seu comité de política monetária, marcada para 30 e 31 de julho.