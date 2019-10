Wall Street fecha em alta graças a resultados trimestrais positivos da banca

A bolsa nova-iorquina acabou hoje em alta, com os investidores satisfeitos pelos resultados trimestrais hoje divulgados, designadamente o do banco JPMorgan Chase.

Os resultados definitivos da sessão indicam que o índice seletivo Dow Jones Industrial Average valorizou 0,89 por cento, para os 27.024,80 pontos.

Da mesma forma, o tecnológico Nasdaq valorizou 1,24 por cento, para as 8.148,71 unidades, e o alargado S&P500 progrediu 1,00 por cento, para as 2.995,68.

Depois de várias sessões dominadas pelas negociações comerciais sino-norte-americanas, a praça nova-iorquina recentrou a sua atenção nos resultados das empresas, cuja época de divulgação começou esta semana.

Quatro dos seis grandes bancos norte-americanos – JPMorgan Chase, Goldman Sachs, Citigroup e Wells Fargo – divulgaram hoje os respetivos resultados.

O seu desempenho, em termos de conjunto, foi uma surpresa agradável para os meios financeiros, que antecipavam o pior, devido a uma série de fatores negativos para o setor bancário, desde logo as taxas de juro baixas.

O JPMorgan Chase exibiu os resultados mais sólidos, caracterizados por uma forte subida do lucro e do seu volume de negócios. No final da sessão, o título apresentava uma valorização de 3,01 por cento.

A mesma tendência foi apresentada pelas ações do Goldman Sachs, que ganhou 0,31 por cento, do Citigroup (1,40 por cento) e do Wells Fargo (1,70 por cento), apesar de os resultados que apresentarem serem mais modestos.

“A subida de hoje apoia-se nos resultados. Se isto continuar, é bem possível que os índices superem em breve novos máximos”, antecipou Peter Cardillo, da Spartan Capital Securities.

Outros nomes importantes de Wall Street viram as suas cotações avançarem depois de terem divulgado resultados superiores às expectativas, casos da seguradora do ramo de saúde UnitedHealth (8,16 por cento) e o conglomerado farmacêutico Johnson & Johnson (1,62 por cento), que integram a restritiva lista do Dow Jones.