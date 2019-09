Wall Street desce e espera resultados trimestrais e negociações comerciais

A bolsa de Nova Iorque seguia hoje em baixa no início da sessão, com os investidores à espera de mais informações sobre as negociações comerciais com a China e de resultados trimestrais de empresas.

Às 14:50 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones descia 0,02 por cento para 26.964,01 pontos e o Nasdaq perdia 0,41 por cento para 8.044,01 pontos.

O índice alargado S&P 500 baixava 0,13 por cento e estava em 2.980,94 pontos.

Na quarta-feira, a bolsa nova-iorquina encerrou em alta, depois de afirmações do Presidente norte-americano, Donald Trump, a prometer um acordo comercial com a China “mais depressa do que se pensa”.

As afirmações de Trump sobre um futuro compromisso com Pequim “tranquilizaram os investidores e fizeram subir os índices”, observou Peter Cardillo, da Spartan Capital Securities.

Na segunda-feira à noite, o secretário norte-americano do Tesouro, Steven Mnuchin, confirmou que estão previstas negociações comerciais com a China na semana de 07 de outubro.