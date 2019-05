Wall Street cai no início da sessão

A bolsa de Nova Iorque negociava hoje em baixa no início da sessão, numa altura em que se arrasta a tensão comercial entre Estados Unidos e China.

Cerca das 15:00 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones perdia 0,82 por cento para 25.139,51 pontos e o Nasdaq descia 0,78 por cento para 7.547,86 pontos.

O índice alargado S&P 500 recuava 0,71 por cento para 2.782,43 pontos.

Na terça-feira, a bolsa nova-iorquina encerrou em baixa, com o forte recuo das taxas de juro nos Estados Unidos a reavivar as inquietações dos investidores com o crescimento da economia internacional, em pleno conflito comercial entre China e Estados Unidos.

O conflito começou com a imposição de novas taxas alfandegárias dos Estados Unidos a produtos da China, que retaliou com medidas idênticas, agravou-se depois da recente decisão do Governo norte-americano de colocar o grupo chinês de telecomunicações Huawei numa ‘lista negra’, invocando argumentos de segurança nacional.

O Presidente norte-americano, Donald Trump, afirmou no Japão que os Estados Unidos “não estão prontos” para concluir um acordo com a China, mas também disse que existem “muito boas hipóteses” de isso acontecer em breve.