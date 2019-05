Nas Notícias Vox vai reunir com o Chega depois das Europeias Por

O partido espanhol Vox endereçou votos de “sucesso” a André Ventura para as Eleições Europeias e confirmou o agendamento de uma reunião com o Chega, em Madrid, depois do ato eleitoral de domingo.

A direção do Vox, através do seu presidente, Santiago Abascal, manifestou disponibilidade para reunir com o Chega, depois das Eleições Europeias. O encontro vai mesmo realizar-se, em Madrid, apurou o PT Jornal, sendo que a data ainda não está marcada.

Uma fonte do Vox confirmou a reunião, ao mesmo tempo que manifestou o desejo de que a coligação liderada por André Ventura tenha “sucesso” no ato eleitoral de domingo.

O partido espanhol que nasceu em 2013, formado por antigos militantes do Partido Popular, é conotado como sendo de extrema-direita. O Chega não aceita essa ‘etiqueta’, mas revê-se numa posição antissistema, que o Vox corporiza, em Espanha.

Os dois partidos têm pontos em comum nas respetivas agendas e vão discuti-los, nesse encontro pós-eleitoral.