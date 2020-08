Economia “Vou criar um novo banco para resgatar o nome da minha família”, diz Ricciardi Por

O ex-presidente-executivo do BESI, José Maria Ricciardi, revelou na SIC Notícias que vai criar uma nova instituição bancária, para “resgatar” o nome da família Espírito Santo.

Convidado do programa Negócios da Semana, nesta quarta-feira, na SIC Notícias, José Maria Ricciardi revelou que pretende criar uma instituição bancária, necessariamente pequena, com a finalidade de devolver prestígio do nome Espírito Santo.

“Já não sou uma pessoa muito nova. Mas vou lutar, com toda a força, para resgatar o nome da minha família, porque quem, alegadamente, praticou estes atos é uma minoria”, começou por dizer, numa alusão ao caso BES, que está a ser julgado.

O economista, que liderou o Banco Espírito Santo de Investimento (BESI), lembra a reputação desse nome, sobretudo em termos internacionais.

“O nome da minha família foi reputado durante 150 anos e foi destruído em 10 ou 15. Não sei quantos anos tenho de vida, mas vou lutar com todas as minhas forças para o resgatar”, insistiu.

“Vou tentar reerguer um banco novo. Será um banco com certeza pequeno, já muito virado para a digitalização e para os serviços. Quero, até à minha morte, fundar um banco”.

O nome dessa instituição está por definir, mas a finalidade é criar a base para que, no futuro, esse banco recupere os atributos que fizeram do Espírito Santo um banco reputado em todo o mundo. Neste momento, Ricciardi está a tentar angariar capital.

“Ainda não sei como se vai chamar. E não vou ter tempo físico para fazer dele, de uma forma sustentada e transparente, um grande banco. Mas vou tentar criar um banco pequeno e como deve ser, para, quando morrer, as gerações vindouras possam fazê-lo crescer de forma sustentada e transparente”, realçou.

“A minha família, da qual me orgulho muito, durante 150 anos foi o melhor nome da banca. Nós éramos o melhor nome da banca portuguesa e o único reconhecido internacional. E eu vou resgatar esse nome”, concluiu.

Pode ver essa declaração neste vídeo, a partir do minuto 47.