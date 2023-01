Nas Notícias Voluntários pagam para trabalhar nas Jornadas Mundiais da Juventude Por

As Jornadas Mundiais da Juventude vão realizar-se no verão, em Lisboa, e o tema tem dado que falar nas últimas semanas, sobretudo por conta do dinheiro que está previsto ser gasto na construção de um altar-palco, que vai receber os bispos e o Papa Francisco.

Mas aos poucos vão sendo divulgados novos dados a respeito da iniciativa na qual os voluntários vão trabalhar mas terão de pagar para o fazer.

Foram estabelecidos pela organização vários pacotes para voluntários e estes terão de escolher a modalidade que pretendem integrar, pagando para tal.

O valor pedido pela organização das Jornadas Mundiais da Juventude varia e pode ir de 30 aos 145 euros.

Para integrar a equipa de voluntários, a organização do evento diz que os candidatos têm de ter “mais de 18 anos à data de 1 de agosto de 2023”.

Naquele que é tido como um evento que é feito na base da “generosidade de todos”, é pedido aos voluntários que “contribuam com um valor, dependente do Pacote que escolham, fazendo face a parte dos custos envolvidos na sua gestão”.

Organização diz que se trata de “manifestação de solidariedade”

De acordo com o Polígrafo, quem quiser ser voluntário e escolher o pacote 1, terá de pagar 145 euros e terá direito a alojamento, alimentação, transporte, seguro e kit do voluntário.

O voluntário que não quiser alojamento incluído paga 90 euros e terá direito a alimentação, transporte, seguro e kit do voluntário.

Quem quiser ser voluntário nas Jornadas Mundiais da Juventude pode ir trabalhar desde que pague, no mínimo, 30 euros que correspondem ao transporte, seguro e kit do voluntário.

Questionada sobre esta realidade, fonte da organização contou ao Polígrafo que os voluntários vão pagar por se tratar de “uma manifestação de solidariedade para com todos os participantes”.

Dois mil euros por dia para alugar quarto em “casa de família”

Nas últimas horas tornou-se também viral nas redes sociais um anúncio que foi publicado a divulgar a possibilidade de acolher jovens. Só que o preço pedido está a revoltar muitos internautas, dado que o valor poderá chegar aos dois mil euros por noite.

O quarto fica na Rua do Sena, no Parque das Nações, e a proximidade do recinto onde se vão realizar as Jornadas Mundiais da Juventude leva a que possa ter muita procura, ainda que não seja para a carteira de todos os jovens fiéis.

O anúncio indica que poderá existir a possibilidade de negociar o valor por noite no caso de alguém pretender estar hospedado por mais do que seis noites.

A habitação é descrita como uma “casa de família” e admite a possibilidade de disponibilizar o pequeno-almoço, embora este “carece de confirmação de possibilidade para os dias escolhidos”.