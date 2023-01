Mundo Acidente faz voar milhares de notas de 50 euros em autoestrada Por

Já imaginou estar a circular numa autoestrada e, de repente, ser surpreendido por milhares de notas a voar? Foi isso mesmo que aconteceu em Marbella, em Espanha, quando um automobilista que transportava milhares de euros se viu envolvido num acidente que fez voar literalmente notas para o asfalto.

Ao darem conta do sucedido, muitos condutores abrandaram a marcha, enquanto que muitos outros tentaram apanhar alguns euros que estavam espalhados pela estrada na zona da Andaluzia, no sul de Espanha.

Surpreendidos pela situação, alguns condutores confessaram que inicialmente nem entenderam bem o que se estava a passar.

“No início não sabíamos bem o que estava a acontecer. Mas conseguíamos ver carros parados e pessoas a saírem e a baixarem-se para pegarem em algo”, contaram algumas testemunhas à agência de notícias espanhola Efe.

Dinheiro de dois árabes

De acordo com relatos da imprensa espanhola, o veículo transportava cerca de 20.000 euros e as autoridades não conseguiram ainda apurar o total de notas de 50 euros que voaram da mala que pertencerá a dois homens árabes.

No local estiveram elementos dos bombeiros e da Guarda Civil. Também o serviço de manutenção rodoviária da Direção-Geral de Trânsito (DGT) foi necessário no local para que o trânsito pudesse circular dentro da normalidade o quanto antes.

Em virtude do acidente não há feridos a registar, sendo que as autoridades procuram agora respostas para uma quantia tão elevada que era transportada num carro particular.

Veja um vídeo que mostra as notas a voar na autoestrada

Un conductor lanza billetes de 50€ por la ventanilla del coche y paraliza la autovía



📹 Marbella, Málaga pic.twitter.com/iNwsuNxA0W — SocialDrive (@SocialDrive_es) 30 de janeiro de 2023