Nas Notícias "Agora vou viver". O testemunho aterrador mas inspirador de um doente com cancro terminal

Quantos dos que estão a ler este artigo adiam coisas para mais tarde? Aquela visita a um amigo ou um familiar? Aquele jantar com a cara metade? A viagem de sonho? O projeto de vida sempre adiado?

Nem sempre a vida é como a gente quer e nem sempre a estrada se percorre pelo rumo pretendido. O destino, de todos sem exceção, será o mesmo; uns de uma forma, outros de outra, mas se há coisa que ninguém escapa é da morte.

E quando alguém tem uma doença terminal as interrogações e pensamentos são muitos. Os sentimentos que invadem alguém que tem pouco tempo previsto de vida são inimagináveis.

Por isso, o testemunho de Ricardo Marques é aterrador mas, ao mesmo tempo, inspirador, por revelar um lado positivo que é possível ter na vida mesmo quando tudo se afigura negativo.

Presente num programa da TVI, Ricardo Marques contou a sua história e explicou que não tem medo do futuro e, com um sorriso no rosto, explica-se.

“Se soubesse que se tivesse medo isto resolvia-se eu enchia-me de medo”

“Se eu soubesse que se tivesse muito, muito, muito medo, a coisa evoluía favoravelmente e resolvia-se, aí em enchia-me de medo mas não é o caso”, referiu Ricardo Marques, enquanto respondia a uma questão sobre como se sente.

“Eu confesso que ainda não tenho. Tive quando foi no caso do cólon e dos intestinos, até no pós-operatório aquilo correu um bocado mal. Eu estive nos cuidados intensivos e perdi 18 quilos em poucos dias”, revelou Ricardo Marques.

“Agora na fase dos pulmões ainda não tenho aquelas dores e aquele cansaço que já seria de esperar”, disse este doente, realçando que vai tendo “uma vida ativa”.

“É difícil ver o amor da nossa vida com este prognóstico”

“Tenho, sim, algumas dores e sinto os efeitos secundários da quimioterapia agressiva que estou a fazer”, relatou Ricardo Marques, enquanto que, a seu lado, Sónia Oliveira, a esposa, diz que “é difícil ver o amor da nossa vida com este prognóstico”.

Perante um amanhã incerto, Sónia Oliveira diz que tenta ajudar Ricardo Marques a sentir-se um homem realizado.

“Nós falamos bastante e mesmo que eu não partilhe com outras pessoas, com ela partilho, quando me sinto mais inseguro. Eu digo-lhe. Partilho, partilho”, sublinhou Ricardo Marques, que faz, nesta altura, quimioterapia paliativa.

Uma das questões que se fazem é como se encara esta situação e Ricardo Marques não esconde que inicialmente enfrentou uma fase de “revolta”.

“Eu depois de passado aquele período inicial da revolta e do choque procurei de outra forma”, desabafa, explicando como encara a doença.

“Pode parecer um choque mas foi assim que eu encarei. Eu já estou morto e agora vou viver”, concluindo que agora tenta aproveitar a vida ao máximo. “Exato”, concluiu.