Volkswagen bate recorde ‘elétrico’ de Nurburgring

Depois de ter batido o recorde absoluto da famosa rampa de Pikes Peak, nos Estados Unidos, a Volkswagen levou agora o seu protótipo ID.R. para no circuito de Nordeschleife Nurburgring e estabeleceu um novo mínimo para carros elétricos.

Romain Dumas, que já tinha conseguido o recorde da rampa norte-americana, foi também o piloto que esteve ao volante do Volkswagen ID.R e realizou uma volta aos 20,832 quilómetros do traçado alemão em 6m05,336s.

A nova marca supera os 6m54,900s realizado pelo NIO EP9 e, 2017, e passa a ser o segundo melhor tempo do Nordeschleife, logo atrás do mínimo absoluto – 5m19,546s – conseguido pelo alemão Timo Bernhard aos comandos do Porsche 919 Evo LMP1.

O novo recorde conseguido pela Volkswagen foi obtido sob um tempo de Verão e apenas à segunda tentativa, depois de outros dois tempos conseguidos na fase matinal do dia.

“Conseguimos melhorar a cada volta. Podíamos ficar ainda uma semana, mas não sabemos bem quais serão os limites. Pikes Peak era bastante importante. O que foi conseguido aqui foi uma melhoria de tempos”, considerou Romain Dumas.

O piloto francês explica também que foram fundamentais algumas modificações no acerto do ID.R.: “Pudemos jogar um pouco com as afinações. Da minha parte não tinha muita margem. Conseguimos evoluir bastante depois dos testes realizados aqui há alguns dias. Se fosse para preparar Pikes Peak teríamos sido mais rápidos do que o fomos a fazer isto aqui”.

Dumas e a Volkswagen têm agora um novo objetivo, que é a subida do Monte Tianamen, na China, tentando estabelecer um novo recorde para uma rampa de 11 quilómetros.

Para já ficam as imagens deste novo recorde ‘elétrico’ no Nordeschleife.