Motores Volkswagen prepara tentativa de recorde com o I.D.R em Nurburgring Por

O protótipo elétrico da Volkswagen, o I.D, R vai tentar um novo recorde, desta vez no famoso e extenso circuito de Nurburgring Nordeschleife (Alemanha).

A marca alemã, que já conseguira um novo mínimo na famosa Rampa de Pikes Peak (Estados Unidos) com o seu bólide tripulado por Romain Dumas, vai tentar fazer agora o mesmo no chamado ‘Inferno Verde’, nome pelo qual também é conhecido o traçado das montanhas do Eifel.

Dumas já fez um primeiro treino com o I.D. R nos 20,8 quilómetros do circuito germânico, no que foi descrito pela marca de Volfsburgo como “um program de teste intenso”.

Segundo o piloto francês “foi um grande momento guiar o I.D.R” na sua pista favorita pela primeira vez. “As velocidades em curva do carro são muito mais altas do que estou habituado nos carros de GT. Mas senti-me bem no cockpit, e isso é mesmo importante aqui”.

O protótipo elétrico da Volkswagen recorre a uma aerodinâmica revista, com um sistema de redução de arrasto muito ao estilo da Fórmula 1 e pneus da Bridgestone especialmente concebidos para o efeito.

“A pista de Nurburgring Nordeschleife é larga e há muito mais bossas do que nas pistas de corrida onde testei até agora. Por isso temos de nos concentrar em adaptar as suspensões de modo a que tenham uma altura que se adeque às características únicas desta pista”, revelou Romain Dumas.

Sven Smeets, líder da Volkswagen Motorsport admite que esta tentativa apresenta desafios muito mais difíceis do que esperava, ainda que a equipa tenha realizado “antecipadamente extensivas simulações no computador, trabalhando para assegurar que o I.D. era otimamente adaptado” às característica únicas do Nordeschleife.

“A gestão da energia já funciona muito bem. Como resultado fomos capazes de trabalhar e planear os pontos onde nos iremos concentrar no programa de testes previsto, bem como comparar vários tipos de pneus de corrida do nosso parceiro Bridgestone”, adiantou ainda Sven Smeets.

São esperados assim mais testes antes de Romain Dumas tentar bater o recorde de Nurburgring Nordeschleife para veículos elétricos, que é atualmente de 6m45,90s, estabelecido por Peter Dumbreck aos comandos do NIO EP9.