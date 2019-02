Motores Volkswagen testou I.D.R em Espanha Por

A Volkswagen testou o seu protótipo I.D. R. no circuito de Almeira em Espanha, e como vem sendo hábito o piloto foi o francês Romain Dumas.

Depois do êxito do ano passado em Pikes Peak (Colorado), a marca de Volfsburg procura mais um recorde, desta vez levar o seu protótipo elétrico a conseguir um novo registo para a história no mítico traçado de Nurburgring Nordeschleife.

Neste ensaio na pista andaluza de Almeria, a Volkswagen esteve quatro dias, sendo a grande novidade a substituição dos pneus Michelin, utilizados até agora, pelos japoneses da Bridgestone.

Foi assim possível a Romain Dumas começar a perceber o funcionamento das gomas nipónicas tendo em vista as escolhas que serão feitas no próximo verão, quando o Volkswagen I.D. R. for para o traçado do Eifel.

“Num circuito tão restrito e seguro como o de Nurburgring, podemos ir muito mais perto do limite que em Pikes Peak. Quero poder travar mais forte e agressivamente. Adaptando a cartografia eletrónica as performances dos motores elétricos serão ajustadas à nossa tentativa de recorde”, explicou o piloto francês.