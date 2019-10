Motores Vitória luso-brasileira em Monza Por

Thiago Vivacqua e Marc de Fulgêncio venceram a categoria ProAm na primeira corrida do último fim de semana na GT4 Open Cup em Monza.

Aos comandos do McLaren 750S GT4 da Teo Martín Motorsport, a dupla luso-brasileira foi também quarta classificada à ‘geral’, sendo que no segundo confronto terminaram no lugar intermédio do pódio absoluto e em ProAm.

Com os resultados alcançados Vivacqua provou a sua rapidez e maturidade numa pista lendária e talismã. “Cumprimos o objetivo de ir ao pódio e superamos-o. Esta vitória é muito importante para mim, para o Marc, para Teo Martín e para todas as pessoas que acreditaram no nosso projeto”, destacou o piloto radicado em Cascais após a prova.

Fica também o registo ao longo do fim de semana, em que Thiago Vivacqua qualificar o McLaren para a quarta posição da grelha de partida – primeiro de ProAm – de sábado . No domingo foi o seu parceiro a conseguir o terceiro melhor tempo em termos absolutos e à ‘geral’, que resultaram depois na segunda posição da categoria e na luta pela vitória na mesma.

Monza é um circuito talismã para Thiago Vivacqua: foi aqui que, em 2015, garantiu a sua primeira vitória na Fórmula Renault 2.0, a primeira vitória em GT4, este fim-de-semana, e outros tantos pódios.

Vivacqua terminou o campeonato GT Cup Open Europe em quart lugar na categoria ProAm e em 10º da geral, após seis jornadas duplas nos circuitos de Paul Ricard, Spa Francorchamps, Hungaroring, Silverstone, Barcelona e Monza, ficando como melhores resultados a vitória em Monza, e os segundos lugares em Spa, Barcelona e Monza.

Findo o GT Cup Open Europe, Thiago Vivacqua tem o seu pensamento em 2020, onde espera dar o slato para a alta-roda do campeonatos de GT3.