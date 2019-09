Motores Thiago Vivacqua com o resultado possível em Silverstone Por

Thiago Vivacqua alcançou o resultado possível em Silverstone na prova da GT Cup Open Europe mas não o que o ambicionava aos comandos do McLaren 750 S GT4 da Teo Martín Motorsport.

O piloto luso-brasileiro, que fez equipa com Marc de Fulgêncio, foi quarto na categoria ProAm na primeira corrida, onde obteve na oitava posição da classificação geral.

Na segunda corrida Thiago foi sexto na categoria ProAm e 12º em termos absoluto, saindo de Inglaterra na 11ª posição no campeonato.

“O McLaren adapta-se bem às características de Siverstone”, salienta o piloto luso-brasileiro, que destaca o facto do “ritmo inicial do carro é bom”, adiantando: “Conseguimos rodar na frente mas, com o desgaste das primeiras voltas, já não conseguimos acompanhar o pelotão”.

Vivacqua esperava por um bom resultado, até porque o seu companheiro de equipa fez a qualificação e na primeira corrida conseguiu, junto com o luso-brasileiro, levar o McLaren do 12º ao oitavo posto.

Thiago qualificou o McLaren # 7 em nono, mas teve uma história de prova diferente de Fulgêncio, pois acabou na 11ª postição. Algo que o piloto atribui a um “BoP é muito penalizador” para o seu carro, que na sua opinião “devia ser revisto”.

Fica agora a expetativa de um melhor resultado na próxima prova do campeonato, em Barcelona, a 21 e 22 de setembro.