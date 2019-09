Motores Thiago Vivacqua segundo em Barcelona Por

Thiago Vivacqua esteve em excelente plano na prova do GT Cup Open Europe que no passado fim de semana se disputou no Circuito da Catalunha-Barcelona.

Aos comandos do Mclaren 750S GT4 da Teo Martin Motorsport o piloto luso-brasileiro foi segundo na primeira corrida realizada sábado no traçado catalão.

Numa pista que se previa difícil, depois dos testes do circuito das imediações de Montmeló, a chuva acabou por concorrer em favor de Thiago Vivacqua e do seu companheiro de equipa Marc de Fulgêncio, que realizou a segunda metade da prova.

“Feliz porque na chuva conseguimos ter um aliado extra. Fomos com tudo para irmos buscar o máximo de pontos para o campeonato”, contou o piloto que mora em Cascais.

No domingo, já com piso seco, as dificuldades vieram ao de cima, sobretudo com os pneus. Mesmo assim, a dupla foi buscar um ponto para o campeonato, tendo terminado em 10º.