Motores Thiago Vivacqua quer melhorar resultado em Barcelona Por

Thiago Vivacqua aborda um novo desafio em mais uma prova do GT Cup Open Europe, que este fim de semana conhece mais uma prova no Circuito da Catalunha Barcelona.

O desafio do piloto luso-brasileiro volta a ser enorme aos comandos do McLaren 750 S GT4 da Teo Martín Motorsport que divide com Marc de Fulgêncio.

Entre os objetivos de Thiago está a melhoria do resultado conseguido na jornada anterior em Silverstone, que passa obviamente por lutar pelos lugares cimeiros da tabela de tempos na qualificação e numa boa classificação em corrida.

O piloto radicado em Cascais está otimista, até porque a etapa catalã foi preparada com cuidado, até porque em Barcelona a Teo Martín ‘joga em casa’. “Nos testes que efetuamos na pista percebemos quais seriam as nossas dificuldades e melhoramos o Mclaren para colmatar essa falha e melhorar a performance”, explica o piloto luso-brasileiro.

Apesar de não ser o circuito mais favorável ao seu tipo de condução, Thiago Vivacqua mostra-se motivado a “cento e dez por cento para levarmos o melhor resultado para a equipa”.