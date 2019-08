Motores João Barros impõe-se no Rali de Mesão Frio Por

João Barros e António Costa venceram o Rali Munícipio de Mesão Frio, prova pontuável para o Campeonato Norte de Ralis.

A dupla do Skoda Fabia R5 dominou o evento do Clube Automóvel da Régua, não obstante a presença de Vítor Pascoal e do seu Porsche 991 GT3 Cup.

Barros bateu o piloto de Amarante por quase 39 segundos, enquanto Carlos Matos, que alinhou aos comandos do seu Peugeot 208 T16, foi terceiro a mais de 1m50s do vencedor.

A quarta posição foi alvo de uma intensa luta entre o homens homem que lidera o Campeonato Norte de Ralis FPAK, André Cabeças e Carlos Fernandes, mas ambos sofreram percalços.

O piloto do Mitsubishi teve problemas ao nível da embraiagem e da eletrónica, enquanto que o do Peugoet 208 R2, para além de um toque e um pião chegou a deixar o motor ir abaixo. Ainda assim Fernandes garantiu o quarto posto. Nada que preocupasse Cabeças, que somou mais um triunfo para o campeonato.

Mais atrás Daniel Silva, Lucas Simões e Filipe Madeira estiveram na luta pelo sexto posto, que depois de problemas de transmissão no Mitsubishi de Madureira acabou por ir para Simões.

Já no Desafio Kumho Norte Pedro Serôdio e Hugo Marques (Citroën Saxo Cup) impôs-se na Divisão 1, enquanto na 2 o triunfo foi para Daniel Silva e Filipe Martins (Renault Clio), enquanto no Challenge 1000 os louros foram para João Pestana e André Pestana (Toyota Aygo). A melhor equipa feminina foram Cristina Silva e Eliana Monteiro em Ford Fiesta Ecoboost.