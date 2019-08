Motores Recordando o Rali de Mesão Frio Por

O Rali Município de Mesão Frio levou às cálidas paisagens do Alto Douro vinhateiro os concorrentes do Campeonato Norte de Ralis FPAK e não só.

Desta vez a prova do Clube Automóvel da Régua foi abrilhantada com as presenças de Vítor Pascoal e João Barros, precisamente os concorrentes que dominaram o rali em termos absolutos.

Mas o evento foi muito mais do que isso. Foi uma batalha no asfalto onde também Carlos Fernandes e o seu Peugeot 208 R2 deram espetáculo e ‘colheram’ o último lugar do pódio. E também onde André Cabeças e o seu Mitsubishi colecionaram mais um triunfo ao nível do Campeonato Norte de Ralis. Isto para já não falar dos concorrentes do

Desafio Kumho e do Challenge 1000, que contribuiram para aumentar o número de participantes na prova.

Fica o resumo do evento narrado pelo nosso colega Joaquim Amândio Santos para a Vmotores.