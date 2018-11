Desporto Vídeo: Ronaldo brinca com a bola e marca golaço no treino Por

As habilidades de Cristiano Ronaldo durante os treinos da Juventus já são habituais mas continuam, frequentemente, a surpreender os companheiros do plantel e os adeptos. Desta vez, o internacional português voltou a mostrar capacidades.

Na reta final de um treino da Juventus, numa altura em que muitos dos jogadores da ‘Vecchia Signora’ se ‘refugiavam’ do frio, Ronaldo aproveitava para se recriar com a bola.

O português mostrou aos colegas uma habilidade que deu em golo.

No vídeo chega-se mesmo a ouvir o inconfundível riso do português, satisfeito com o golo marcado.

Veja o momento no vídeo.