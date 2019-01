Nas Redes Vídeo: Raul Meireles imita António Variações em momento incrível Por

Raul Meireles participou na estreia do programa ‘LipSync Portugal’, na SIC, e interpretou o conhecido tema ‘O Corpo É Que Paga’ de António Variações. O momento já conquistou as redes sociais.

“Já que toda a gente goza comigo por parecer o António Variações”, contou Raul Meireles, o futebolista decidiu “pela primeira vez na vida” vestir a pele do cantor.

E a verdade é que o antigo internacional português, que também brilhou com a camisola do FC Porto, levou a plateia à euforia com a interpretação de Variações.

Meireles imitou o compositor e César Mourão repetiu várias vezes que foi “incrível” e “uma maravilha”.

A interpretação feita por Meireles já conquistou as redes sociais e os elogios à performance do ex-portista sucedem-se.

O ‘LipSync Portugal’ é um programa no qual famosos imitam em playback atuações e performances de músicos.

Veja o momento.