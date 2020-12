Nas Notícias Vídeo que ensina a lavar as mãos foi o mais visto em 2020 no YouTube Por

O vídeo da Direção-Geral da Saúde sobre técnica de lavagem das mãos foi o mais popular em 2020 no YouTube em Portugal, plataforma que revela os vídeos mais vistos em 2020.

No YouTube, as pessoas não assistem apenas a vídeos. Interagem: fazem gostos, comentam, entre muitas outras interações. E, para apresentar os vídeos que se destacaram este ano, a Google analisou as várias formas de interagir com os vídeos para identificar quais registaram o maior interesse em 2020 em Portugal.

A covid-19 foi e continua a ser a grande preocupação dos portugueses em 2020. Desde o início da pandemia que muito se fala nas várias formas de evitar o vírus, nomeadamente a correta e frequente higienização das mãos, em ambiente social e profissional.

Já Felipe Neto, um dos mais famosos criadores brasileiros e as suas aventuras a jogar Minecraft, ganhou a atenção dos portugueses levando este primeiro vídeo da série a ocupar o segundo lugar da tabela dos vídeos mais populares da plataforma no nosso país.

No terceiro lugar, surge a aventura fantástica do popular criador Windoh no programa da SIC – A Máscara – apresentado pelo César Mourão.

Com a máscara de Cavaleiro, Windoh mostrou as suas capacidades vocais sendo bastante aclamado pelo júri e pelo público em geral. 2020 também mostrou uma tendência denominada por “primitive technology” (“tecnologia primitiva”), trata-se de vários vídeos no YouTube que mostram homens que, utilizando apenas uma ferramenta rudimentar, constroem obras de cortar a respiração.

Um dos vídeos com maior sucesso desta tendência pertence ao canal Mr. Tfue, que mostra como em 60 dias se constrói uma piscina de sonho.

