Vídeo: Polícia cercada e atacada por 100 jovens no Reino Unido

As imagens estão a chocar o Reino Unido. Cerca de 100 jovens cercaram os agentes da autoridade, na cidade de Stanley, e atacaram-nos com tijolos e pirotecnia. Veja o vídeo.

O incidente aconteceu no início do mês de novembro, mas as autoridades apenas revelaram agora as imagens.

Um grupo de polícias terá respondido a um alerta de uma mulher em situação vulnerável mas, ao chegar ao local, foram atacados com paus, tijolos e engenhos de pirotecnia pelos jovens.

De acordo com o Mirror, um dos agentes foi agredido na cara.

A polícia tentou resolver a situação calmamente, mas a confusão tomou proporções inesperadas. A certa altura, os agentes estavam cercados por uma centena de jovens.

“Cabe-vos a vós manter os vossos filhos longe de problemas”, disseram as autoridades aos pais dos elementos do grupo. “Vocês sabem onde eles estão, ou vão levar-vos problemas para casa?”.

Segundo o Daily Mail, que divulgou o vídeo do incidente, as autoridades foram agredidas cerca de 20 mil vezes em Inglaterra e País de Gales no último ano.

