Combustíveis mais baratos três cêntimos na próxima semana

A nova semana chegará com nova descida no preço dos combustíveis, que devem ficar mais baratos cerca de três cêntimos, tanto no caso da gasolina como no gasóleo.

No espaço de dois meses, a gasolina ficará mais barata cerca de 15 cêntimos, prosseguindo a baixa de preço que tem vindo a acontecer nas últimas semanas.

Trata-se da oitava queda no preço a pagar por gasolina, nas últimas semanas, isto numa altura em que a oposição tem feito frente ao Governo português por causa das taxas aplicadas nos combustíveis.

O Governo, recorde-se, negou ter encaixado uma receita extra de mil milhões de euros com o adicional ao Imposto sobre os Produtos Petrolíferos (ISP), como argumentaram CDS-PP e PSD, que apresentaram propostas de alteração ao Orçamento do Estado para eliminá-la.

Assim, a partir da próxima semana, o litro da gasolina de 95 octanas simples vai cair pelo menos até aos 1,45 euros, chegando a um valor que já não se verificava há mais de um ano.

No caso do diesel, que é o combustível mais utilizado em Portugal, o preço a pagar deverá ser, de segunda-feira em diante, na ordem dos 1,33 euros por litro.

Gasolina simples 95 octanas: 1,45 euros/litro Gasóleo: 1,33 euros/litro

Para antecipar estes valores, como é habitual, é levado também em conta o comportamento da moeda e o seu efeito cambial (relação do euro face ao dólar), tal como as estimativas de oferta e procura da matéria-prima, ao longo da semana.

Além disso, as subidas e descidas nos postos de abastecimento podem variar consoante as marcas e as localidades, sendo possível que em alguns postos esse ajustamento não aconteça.

Os valores médios aqui antecipados pelo PT Jornal não dispensam, por isso, a consulta das plataformas oficiais (como, por exemplo, a Direção-Geral de Energia e Geologia), durante a próxima semana.