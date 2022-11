Nas Notícias Vídeo mostra presidente do Parlamento a exaltar-se com PSP Por

Augusto Santos Silva irritado com demora da PSP na Assembleia da República

A sessão plenária na Assembleia da República ficou marcada, nesta quinta-feira, por um momento insólito no qual Augusto Santos Silva, presidente do Parlamento e a segunda figura do Estado, se exaltou com a PSP dado que, segundo Santos Silva, demoraram a cumprir uma ordem.

Augusto Santos Silva ordenou três vezes para a PSP abrir as galerias do Parlamento, assegurando que a sua ordem tinha de ser “de ser cumprida imediatamente”.

Face à demorada que a PSP estava a levar para executar a ordem do Presidente da Assembleia da República este elevou o tom de voz.

“Essa ordem tem de ser cumprida imediatamente”

“Peço desculpa: há um senhor agente da autoridade à minha frente que não está a cumprir uma ordem minha”, avisou Augusto Santos Silva, prosseguindo depois que a sua ordem era para ser cumprida.

“Eu determinei que as galerias fossem abertas ao público, e essa ordem tem de ser cumprida imediatamente”, ordenou.

O agente da PSP acabou por abrir a porta da galeria do Parlamento.