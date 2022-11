Mundo Vídeo mostra apoiantes de Bolsonaro a fazer apelos a extraterrestres Por

Bolsonaro perdeu eleição para Lula da Silva mas apoiantes não se conformam

As eleições presidenciais no Brasil realizaram-se a 30 de outubro e Lula da Silva foi o vencedor, depois de bater Jair Bolsonaro na segunda volta. Porém, as repercussões do resultado eleitoral continuam a fazer-se sentir, algumas delas com insólitos à mistura.

Vários apoiantes de Jair Bolsonaro, ainda presidente do Brasil, e que em janeiro deixará o cargo para Lula da Silva, enviaram sinais de luz para extraterrestres. O momento foi captado e já se tornou viral.

Tudo aconteceu em Porto Alegre, no Sul do Brasil e, ao longo das últimas noites, mulheres e homens resolveram enviar sinais para o além na tentativa de que a salvação, no entendimento deles, chegue para o Brasil.

Assim, com lanternas e e luzes dos telemóveis, os apoiantes de Jair Bolsonaro, vestidos com as cores da bandeira do Brasil, foram lançado os seus apelos aos extraterrestres.

O jornal Folha de São Paulo, um dos principais periódicos do Brasil, diz que este ritual se repetiu por seis noites e não é de descartar que a iniciativa se possa voltar a repetir em breve.

O vídeo foi captado pelo fotógrafo Marcelo Nunes e reproduzido na generalidade da imprensa brasileira.

Os apoiantes de Jair Bolsonaro não se conformam com o resultado das eleições presidenciais e entendem que ainda haverá alguma chance de manter o atual presidente no cargo, situação já negada pelos tribunais eleitorais brasileiros.

Fechadas as vias ditas normais, os apoiantes de Jair Bolsonaro procuram agora uma ajuda extraterrestre.

Veja o vídeo