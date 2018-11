Hoje é dia 25 de novembro, nasce Eça de Queirós, o grande romancista Por

A 25 de novembro de 1845 nasceu, na Póvoa de Varzim, José Maria de Eça de Queirós, um dos mais importantes nomes da literatura portuguesa, autor de diversos romances de referência, como ‘Os Maias’ e ‘O Crime do Padre Amaro’. Eça morreria em Paris, a 16 de agosto de 1900.

Hoje é dia de recordar um dos nomes maiores da história da Literatura português: Eça de Queirós.

Nasceu a 25 de novembro de 1845 e viria a rubricar uma imensa obra, da qual se destaca ‘Os Maias e ‘O Crime do Padre Amaro’, este último considerado por muitos o melhor romance realista português do século XIX.

Filho de um magistrado, Eça estudou direito na Universidade de Coimbra, a partir dos 16 anos. E precisamente em Coimbra, Eça cria laços de amizade com Antero de Quental.

Os primeiros trabalhos foram publicados na revista ‘Gazeta de Portugal’ e compilados em ‘Prosa Bárbara’.

Conclui o curdo de Direito e já em Lisboa dedica-se ao jornalismo e à advocacia. De uma viagem ao Oriente nascem alguns trabalhos, entre os quais ‘O Mistério da Estrada de Sintra’ (1870) e ‘A Relíquia’ (1887).

Entretanto, em Leiria (quando foi nomeado administrador do concelho), Eça de Queirós escrevera a primeira novela realista, ‘O Crime do Padre Amaro’, obra publicada em 1875.

O escritor desenvolveu uma carreira diplomática e em 1873 foi nomeado cônsul de Portugal em Havana (Cuba) e, mais tarde, em Newcastle e Bristol (Inglaterra) e em Paris (França). E estes são os anos mais produtivos da sua carreira literária.

Eça de Queirós morre no dia 16 de agosto de 1900, na sua casa de Neuilly-sur-Seine, perto de Paris. Teve funeral com honras de Estado e está sepultado em Santa Cruz do Douro.

