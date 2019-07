Desporto Vídeo: Militão sentiu-se indisposto na apresentação no Real Por

Uma indisposição levou hoje a que terminasse antes do previsto a apresentação do futebolista Éder Militão no Real Madrid, com o jogador a dar sinais de desconforto durante a cerimónia no Santiago Bernabéu.

O defesa internacional brasileiro estava a ser questionado quando ajeitou a gravata e começou a beber água, baixando a cabeça, mostrando sinais de indisposição e já sem conseguir responder à questão, dando indicações que não conseguia continuar.

Antes, e depois de ser apresentado pelo presidente ‘merengue’, Florentino Pérez, Éder Militão já tinha dito que chegava ao “melhor clube do mundo”.

“Estou muito feliz com este momento, de jogar no melhor clube do mundo”, disse o central, de 21 anos, que representou na última época o FC Porto e saiu para os ‘merengues’ por 50 milhões de euros.

Militão realizou hoje os testes médicos no hospital universitário La Moraleja, em Madrid, pouco antes de ser apresentado numa cerimónia na tribuna de honra do Estádio Santiago Bernabéu.