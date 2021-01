Nas Notícias Vídeo: Madalena Aragão chora avó que “morreu sozinha” e deixa apelo sobre a covid-19 Por

A jovem Madalena Aragão publicou um testemunho que está a comover as redes sociais, uma semana depois da avó ter morrido “sozinha”, com covid-19.

A atriz da novela ‘Nazaré’ salientou que já não abraçava a avó “desde março” de 2020, não conseguindo conter as lágrimas.

“Nós estamos cá todos e podemos chorar nos colos uns dos outros, só que ela morreu sozinha, sem os nossos mimos, sem o nosso toque, sem os nossos beijos, sem as nossas mãos nas mãos dela. Sem lhe limparmos as lágrimas do medo da solidão e de estar a morrer sozinha”, desabafou.

Consciente da visibilidade pública que tem, a atriz de 15 anos apelou aos “jovens” que ajudem a travar a escalada dos números da pandemia.

“Isto está a acontecer. Aqui, nas nossas vidas, no nosso tempo real. Não é um filme, não é uma série, é a nossa realidade. Eu também tenho 15 anos, também me apetece imenso estar com os amigos, mas podemos evitar que outras pessoas, que podem ser os nossos avós ou os nossos pais, nunca mais possam sequer viver momento algum”, continuou.

Madalena Aragão convidou os seguidores a fazerem um exercício: “Fechem, por favor, os olhos por um segundo e vejam um avião comercial a despenhar-se à vossa porta, na vossa rua, mesmo em frente à vossa casa. Oiçam os gritos desesperados de quem quer viver e a vida está por um fio, observem que a maioria destes passageiros morre e os poucos que sobrevivem têm de ser tratados com muita urgência nos hospitais”.

“Acreditem que isto que está a acontecer, são quedas de aviões diárias. Está a cair um grande avião por dia em Portugal e nós andamos como se nada fosse”, finalizou a jovem atriz.