Nas Notícias Vídeo: A resposta de Luís Franco-Bastos a um jornalista francês que gozou com os portugueses Por

Um jornalista francês da RTL visitou Portugal e transportou a sua experiência para um programa de rádio, gozando com os portugueses e com o país. Luís Franco-Bastos fez o mesmo exercício, mas com inteligência. Veja o vídeo.

Na RFM, numa rubrica ‘Resposta aos Franceses da RTL’, o humorista português reage a uma reportagem emitida pela rádio francesa. Mas Luís Franco-Bastos não recorre ao humor de mau gosto que a emissora gaulesa transmitiu.

O jornalista francês não conseguiu melhor do que falar da indumentária lusa, ou do fuso horário. Luís Franco-Bastos lembra a sua última viagem a França, dia em que se dá o ataque ao Charlie Hebdo, a 7 de janeiro de 2015. E há muito para contar.

Mas a cereja no topo do bolo é o relato do golo de Éder, em modo ‘hino de Portugal’. E este argumento basta para silenciar qualquer francês.

Veja o vídeo da RFM: