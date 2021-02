Nas Notícias Vídeo: Fernando Mendes mostra transformação após perder 40 quilos Por

O popular apresentador Fernando Mendes mostrou os resultados da incrível transformação que registou nos três anos depois da cirurgia ao estômago, em 2018.

Carinhosamente apelidado de ‘Gordinho’, Fernando Mendes perdeu 40 quilos e ganhou “muita qualidade de vida”.

Para destacar essa evolução, o apresentador mostrou as imagens da participação num jogo de de futebol, no qual só aguentou “três minutos”, e de um jogo de futsal já depois da operação, no qual esteve “grande parte do jogo”.

“Veja aqui as diferenças”, desafiou Fernando Mendes, ao partilhar nas redes sociais um vídeo com imagens desses jogos.