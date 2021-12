Nas Notícias “Vai tudo a eito. Bendito Rui Pinto” Por

“Bendito Rui Pinto. Grande Rui Pinto. Vai tudo a eito. Um abraço sentido”, diz Fernando Mendes, antigo futebolista que passou pelos três grandes.

Após revelações de Rui Pinto, a Justiça em Portugal viu-se quase sempre obrigada a enfrentar os chamados megaprocessos, onde figuras mediáticas foram investigadas e viram-se envolvidas em processos com maior relevo.

As detenções, as presenças a um juiz de instrução criminal e até a rotina dos detidos foram, não raras vezes, alvo da curiosidade da imprensa e do público, em geral.

Porém, porventura nunca como atualmente se assistiram a tantas diligências mediáticas com a Polícia Judiciária e o Ministério Público a estarem particularmente sob foco mediático devido às suas tarefas de investigação. E às personalidades que têm estado sob a mira das autoridades.

De políticos a figuras do sistema bancário, económico e financeiro, de dirigentes desportivos a magistrados, a verdade é que muitos têm sido os processos ‘badalados’ em Portugal. E Rui Pinto é o denominador comum, como denunciante.

Rui Pinto na origem de diversos processos judiciais

Nos últimos anos, os portugueses, só para citar alguns, foram confrontados com muitas e variadas ações da Procuradoria-Geral da República (PGR) e do seu Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP) em processos como a ‘Operação Marquês’, ‘Monte Branco’, ‘Rota do Atlântico’, ‘Luanda Leaks’, ‘Football Leaks’ e ‘E-Toupeira’.

Alguns desses processos acabaram por surgir na sequência de outros processos e muitas das suspeitas conheceram o foco mediático, nos últimos anos, na sequência de revelações feitas por Rui Pinto, especialista informático que foi detido na Hungria e depois enviado para Portugal para ser detido no âmbito do processo Doyen, onde é arguido.

Em vários pontos do país, desde escritórios, residências e até instalações de sociedades desportivas, bancárias e financeiras, tudo é revistado pelas autoridades. Também lá por fora algumas polícias têm destacado o contributo que as revelações feitas por Rui Pinto têm originado.

Na última ação publicamente conhecida, a Polícia Judiciária levou a cabo buscas que terminaram com a detenção do empresário de futebol César Boaventura.

“Só o denunciante foi contemplado com prisão preventiva”

Fernando Mendes, antigo jogador de futebol, que representou FC Porto, Sporting, Benfica, Boavista e Belenenses, entre outros, diz que é necessário dar o devido valor a Rui Pinto.

“Bendito Rui Pinto. Grande Rui Pinto. Grande Rui Pinto. Vai tudo a eito. Agora vamos ver o que isto vai dar. Vamos ver o que isto vai dar. Grande Rui Pinto. Um abraço sentido para o Rui Pinto”, comentou Fernando Mendes.

Em relação ao caso de César Boaventura, o antigo jogador de futebol diz que é necessário perceber os contornos dos alegados negócios que o agente realizava.

“Ele andava aqui a trabalhar porque gosta do Benfica? Por ser benfiquista a 100 por cento? Se ele trabalhava tem todo o direito de receber as suas comissões. Se é o trabalho dele”, disse Fernando Mendes, em declarações na CMTV.

Recentemente, em mensagem deixada na rede social Twitter, Rui Pinto, lamentou que várias figuras que têm sido investigadas acabem por ser encaminhadas para prisão domiciliária. “Só o denunciante foi contemplado com prisão preventiva”, assinalou Rui Pinto.