TVI tenta contratar Fernando Mendes, apresentador diz que “dinheiro não é tudo”

Fernando Mendes fala em proposta da TVI, em “zunzuns” da SIC e de um vaticínio de um responsável da CMTV. Mas prefere a RTP: “Dinheiro não é tudo”. “Estou no sítio onde gosto, onde não chateio e não me chateiam”, acrescenta, em entrevista à TV 7 Dias.

O apresentador de ‘O Preço Certo’, programa de entretenimento dos fins de tarde, na RTP, tem sido sondado por diversos canais, mas não vai sair da RTP. “O dinheiro é bom, mas não é tudo”, justifica.

A TVI pretendia contratar Fernando Mendes, intenção manifestada pela diretora de programas da estação de Queluz, Felipa Garnel.

“A TVI estava interessada. A Felipa ligou-me para almoçarmos. (…) Mas já tinha sido sondado umas quatro ou cinco vezes pela TVI. Eu não sou pessoa de fugir às entrevistas. Digo logo: ‘Vamos lá falar.’ Fizeram-me uma proposta e nem chegámos a falar de dinheiro”, conta, nesta entrevista.

Mas houve também uns “uns zunzuns da SIC” e um vaticínio de um diretor da CMTV. “Disse ‘um dia virá trabalhar connosco’. A TVI, se queria alguém para aquele horário, seria natural que me quisesse. Mas pensei bem e não seria bom da minha parte sair. Estou no sítio onde gosto, onde não chateio e não me chateiam”, revela o apresentador.

A saída da RTP está fora de hipótese, por duas razões: Fernando Mendes apenas quer fazer ‘O Preço Certo’, em televisão, e não coloca a hipótese de transportar o formato para outro canal.

“Eu, em televisão, só quero fazer ‘O Preço Certo’. E julgo que até chegaram a falar com a produtora para ver se existia interesse em levar o programa para lá. Pensei que, eticamente, não seria muito bonito fazer ‘O Preço Certo’ noutro canal”, garante.