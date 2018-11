EUA Vídeo: Condutor bate contra esquadra a mais de 160 km/hora Por

Um homem sob efeito de drogas embateu contra uma esquadra de Chicago, quando seguia a mais de 160 quilómetros por hora. Veja o vídeo.

De acordo com o Independent, que cita as autoridades locais, Sam O. Kerlim foi levado para o hospital em estado crítico, mas encontra-se já a recuperar.

As imagens, captadas através do sistema de vigilância, mostram o condutor a perder o controlo do veículo e a embater com violência contra a esquadra.

As análises revelaram que o norte-americano estava sob efeito de cocaína e outros medicamentos.

A investigação mostrou também a velocidade a que Kerlim conduzia: 167 quilómetros por hora.

Veja o vídeo.