Vídeo: Carro a voar contra túnel durante acidente arrepiante

As autoridades da Eslováquia ainda procuram explicações para um autentico ‘milagre’ que teve o condutor de um veículo que voou, literalmente, na sequência de um acidente junto de um túnel.

A violência do embate é visível nas imagens mas o condutor sofreu apenas ferimentos ligeiros.

As imagens das câmaras de vigilância captaram o momento no qual o carro se despista e voa, literalmente, até embater na parte superior do túnel.

Veja o acidente no vídeo.