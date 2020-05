Mundo Vídeo: México apreende pacotes de droga com símbolo do Benfica Por

As autoridades mexicanas anunciaram a apreensão de mais de 45 quilogramas de droga, com a maioria dos pacotes a terem como imagem o símbolo que o Benfica utilizou até 1999.

O carregamento de droga, composto por 40 pacotes, foi encontrado durante a inspeção ao navio ‘Long Beach Trader’, com bandeira de Malta, que tinha chegado ao porto de Manzanillo, no estado de Colima, proveniente de Guayaquil, no Equador.

Análises posteriores confirmaram tratar-se de cloridrato de cocaína.

A operação foi realizada pela Guarda Costeira e pelas autoridades aduaneiras.