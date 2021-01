Mundo Vídeo: Apoiantes de Trump invadem Congresso Por

Um grupo de apoiantes de Donald Trump, o Presidente cessante dos EUA, invadiu o Capitólio quando o Congresso se preparava para confirmar a vitória de Joe Biden nas presidenciais.

A sessão foi de imediato suspensa, com o vice-presidente Mike Pence, que liderava os trabalhos, a ser levado para local seguro.

Milhares de pessoas derrubaram as barreiras de proteção, no perímetro do edifício parlamentar, e envolveram-se em confrontos com a polícia.

Na tentativa de dispersar a multidão, a polícia recorreu a gás pimenta.

De acordo com alguns jornalistas no local, partes do palco montado para a tomada de posse de Joe Biden foram destruídas.

Donald Trump já reagiu, através do Twitter, apelando a que os protestos sejam pacíficos.

[Em Atualização]