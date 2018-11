Desporto Criança vende brinquedos para comprar bilhete para o River-Boca Por

Uma criança de 6 anos decidiu vender os seus brinquedos para conseguir dinheiro para assistir a um jogo entre o clube do coração e o eterno rival para a Taça Libertadores (equivalente à Liga dos Campeões). A história do pequeno Renzo comoveu a Argentina e o mundo a tal ponto que o River decidiu convidar o menino para o super jogo.

Muito mais que simples futebol, o duelo entre River Plate e Boca Juniors é uma viagem na história do futebol argentino.

O ‘superclássico’ é vivido e sentido por tudo e todos, dos mais velhos aos mais novos que têm no Monumental (a casa do River) e na Bombonera (casa do Boca) os seus santuários sagrados onde se espalha a fé do seu futebol.

É por isso que um duelo entre estes eternos rivais nunca é apenas ‘mais’ um jogo e é por isso que todos querem marcar presença, nem que para isso se abdique de algo que se gosta, como é o caso do pequeno Renzo, de 6 anos, que aceitou trocar os brinquedos por um bilhete para ver o seu River contra o rival Boca.

Renzo colocou uma banca com os brinquedos e a sua história de amor ao River comoveu a Argentina e o mundo.

Porque neste caso Renzo, independentemente das cores que gosta, simboliza o amor por um clube.

“Vendo bilhetes para poder ir ao Monumental”, pode ler-se na inscrição colocada na banca de Renzo, que a mãe fez questão de partilhar.

A notícia correu mundo e foi o próprio clube a convidar Renzo a ir assistir à finalíssima que vai decidir o vencedor da Taça Libertadores (equivalente na Europa à Liga dos Campeões) entre dois eternos rivais que vivem separados a poucos quilómetros.