Ventura trata deputados do Bloco como “amigos da marijuana e do charro”

O deputado do Chega amplificou uma polémica que teve início na Assembleia da República, no debate sobre o Orçamento de Estado. Depois de ouvir o representante do Bloco de Esquerda Moisés Ferreira dizer que “não há gente séria no Chega”, André Ventura usou as redes sociais para apelidar os parlamentares do Bloco como “amigos da marijuana e do charro”.

Em debate, estavam as políticas da Saúde, com o Governo a ser alvo de uma crítica do parlamentar do Chega, que acusou o executivo de não cumprir promessas, como a atribuição de médicos de família a todos os cidadãos.

O executivo rebateu a acusação. E o Bloco de Esquerda criticou o partido de André Ventura, considerando que “não há gente séria na bancada do Chega”.

“A política de saúde é um assunto sério, que necessita de gente séria para fazer essa discussão”, apontou o bloquista Moisés Ferreira.

Ventura pediu para fazer a defesa da honra, considerando que não aceita que “coloquem em causa o caráter e honra de quem quer que seja”, no seu partido.

Mas foi nas redes sociais que André Ventura proferiu o mais duro ataque ao Bloco de Esquerda.

“No dia em que eu ou o Chega recebermos lições de moral dos amigos da marijuana e do charro, Portugal estará perdido. Habituem-se, connosco será diferente”, escreveu.