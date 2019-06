Venezuela: Bolsonaro diz que Nicolás Maduro é uma “marioneta”

O Presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, afirmou hoje que o seu homólogo venezuelano, Nicolás Maduro, é uma “marioneta” no seu país e que não é ele que realmente manda.

“Maduro não é quem manda. Maduro é hoje uma marioneta na Venezuela (…). Tem que haver uma brecha na liderança do exército venezuelano. Enquanto isso não acontece, o assunto não acabou”, disse Bolsonaro numa entrevista ao meio de comunicação argentino La Nación.

Questionado se acredita que Maduro possa aceitar deixar o poder através da mediação que está a ser levada a cabo pela Noruega entre o Governo venezuelano e a oposição, Bolsonaro afirmou que “não”.

“Coloque-se no lugar de Maduro, a fraqueza de Maduro torna a ditadura da Venezuela forte. Ele lidera porque cooptou o Exército, cuja liderança são agora os traficantes de droga. Além dos generais, Maduro tem um efetivo considerável de cubanos ali dentro (…). Também há ali células do grupo Hezbollah, as milícias”, prosseguiu.

“Então, Maduro não é quem manda. Maduro é hoje uma marioneta na Venezuela”, concluiu.