Nas Notícias Veja os números do Euromilhões de sexta-feira, dia 08/10/2021 Por

Já é conhecida a chave do Euromilhões desta sexta-feira, que tem um jackpot de 202 milhões de euros em jogo.

A roda da sorte ditou há momentos a chave do Euromilhões de hoje, formada pelos números 01, 10, 23, 42 e 46 e pelas estrelas 03 e 05.

As chaves do Euromilhões que são publicadas no PT Jornal são recolhidas através do acompanhamento de plataformas que acompanham o sorteio em direto.

No entanto, o leitor deve confirmar estas mesmas chaves nas plataformas oficiais da Santa Casa.