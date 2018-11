Nas Notícias Veja a previsão do tempo para esta sexta-feira Por

A previsão da meteorologia antecipa uma sexta-feira com “céu geralmente muito nublado” e uma “pequena descida da temperatura máxima na região sul”. Nos Açores a chuva deve chegar ao final da tarde, enquanto que na Madeira deverá chover ao longo do dia.

A reta final da semana chega com “aguaceiros fracos até ao início da tarde no litoral a norte do Cabo Carvoeiro, em especial no Minho”, num dia cinzento, uma pouco como têm sido os restantes dias.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) esperam uma sexta-feira com as máximas a rondarem os 15 graus em Lisboa e Porto e 17 em Faro, sendo de apenas sete graus na Guarda, que será uma das localidades mais frias.

As mínimas também vão rondar os oito graus no Porto, nove em Lisboa e 10 em Faro, enquanto que a mínima mais baixa irá verificar-se em Bragança com dois graus.

Nos Açores é esperada uma sexta-feira com “períodos de chuva fraca para o fim da tarde”, enquanto que na Madeira é antecipado “céu geralmente muito nublado” e “períodos de chuva ou aguaceiros em geral fracos”.

A Pérola do Atlântico também deverá assistir a uma “pequena descida da temperatura máxima”, que deverá fixar-se nos 22 graus, enquanto que a mínima será de 18.

Em Ponta Delgada os termómetros vão oscilar entre os 19 graus de máxima e 16 de temperatura mínima.