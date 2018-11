Nas Notícias Veja a previsão do tempo para sexta-feira Por

O cenário do tempo não se irá alterar muito em relação ao que se tem verificado no resto da semana. Nesta sexta-feira, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) antecipa “aguaceiros, em especial no litoral norte e centro” que podem ser acompanhados de “trovoada e granizo”. A chuva também irá cair na Madeira e nos Açores.

Começando pelo continente, o IPMA salienta que pode nevar “nas terras altas do norte e centro”, numa sexta-feira que será de “céu geralmente muito nublado, com boas abertas na região sul”.

Ainda assim, mais a norte e centro, são esperados “aguaceiros” que podem “ser acompanhados de trovoada e com queda de granizo nas regiões do litoral” em especial “até ao início da manhã, sendo em geral fracos e pouco frequentes na região sul e zonas do interior norte e centro”.

Quanto à Madeira pode esperar “períodos de céu muito nublado” e “aguaceiros fracos nas vertentes norte e terras altas, em especial até ao final da manhã, que poderão ser de neve nos pontos mais altos da ilha”.

Nos Açores, o IPMA antecipa “aguaceiros fracos na madrugada” e “céu muito nublado” no resto do dia, sendo que irá ocorrer uma “subida da temperatura do ar”.

De resto, quanto a temperaturas máximas, nesta sexta-feira, o Porto pode esperar 14 graus, Lisboa 16 e Faro 18.

No Funchal a máxima será de 20 graus e em Ponta Delgada rondará os 19.

As mínimas, que vão descer aos dois graus na Guarda, vão ser de oito graus na Invicta e na capital, sendo de 10 graus em Faro.

Nas ilhas, a sensação térmica será mais quente no que respeita a temperaturas mínimas, uma vez que esta será de 13 graus no Funchal e 14 em Ponta Delgada.