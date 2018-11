Nas Notícias Veja a previsão do tempo para quarta-feira Por

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) antecipa uma quarta-feira com “céu pouco nublado ou limpo e com aumento de nebulosidade a partir da tarde”. No entanto, é esperada uma “subida de temperatura” na generalidade do território continental. Nas ilhas é esperada alguma chuva.

A previsão meteorológica antecipa também a “possibilidade de ocorrência de aguaceiros” que serão “fracos e dispersos”, num dia marcado por um aumento das temperaturas.

Assim, as máximas vão rondar os 20 graus no Porto, 19 em Lisboa e 22 em Faro, enquanto que as mínimas vão ser de 11 graus na Invicta e na capital e de 15 em Faro.

No que respeito à mínima importa, porém, salientar que na região transmontana de Bragança a mínima chegará aos quatro graus.

Nos Açores será uma quarta-feira de “períodos de céu muito nublado com boas abertas” e “aguaceiros especialmente na madrugada e manhã”, num dia onde deverá ocorrer uma “descida da temperatura do ar” com os termómetros a oscilarem entre os 20 graus de máxima e 13 de mínima em Ponta Delgada.

No arquipélago da Madeira os termómetros vão rondar os 22 graus de máxima e 15 de mínima, no Funchal, sendo que pode chover na ‘Pérola do Atlântico’, ainda que os “períodos de chuva” possam chegar “no final do dia” apenas.