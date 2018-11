Nas Notícias Veja a previsão do tempo para quarta-feira Por

Os especialistas do tempo antecipam uma quarta-feira com “agitação marítima forte na costa ocidental para a tarde” e “céu geralmente pouco nublado”, no continente. Nos Açores deverá chover, enquanto que na Madeira existirá “muita nebulosidade”.

Na previsão do tempo, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) espera “céu pouco nublado, temporariamente com períodos de maior nebulosidade por nuvens altas, apresentando-se geralmente muito nublado no Minho”.

Nesta quarta-feira, existe ainda a “possibilidade de ocorrência de períodos de chuva fraca no Minho até final da manhã e para o final do dia.”

No que respeita a temperaturas é antecipada uma “pequena subida da máxima”, com Porto a chegar aos 16 graus, Lisboa aos 15 e 18 em Faro.

Já as temperaturas mínimas vão rondar os 10 graus na Invicta, sete na capital e 11 em Faro, sendo que a região mais fria será, nesta quarta-feira, Bragança que chega aos zero graus.

No Funchal a máxima será de 22 graus e a mínima de 17, enquanto que em Ponta Delgada as temperaturas vão oscilar entre os 20 graus de máxima e 15 de mínima.

Importa ainda destacar que, nos Açores, nesta quarta-feira, a chuva deverá ser “forte” no grupo central durante a madrugada, passando a “aguaceiros fracos”.

Existem também “condições favoráveis à ocorrência de trovoadas”, numa região que tem estado a contas com o mau tempo provocado pela depressão Diana.

Na Madeira existirá “muita nebulosidade”.