Veja a previsão do tempo para amanhã

A previsão meteorológica para esta segunda-feira, dia 22 de abril, mostra um dia com períodos de chuva na generalidade do território continental, além de uma descida da temperatura máxima. É esperado um cenário semelhante para as ilhas, com muitas nuvens e possibilidade de aguaceiros.

De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), esta segunda-feira será de céu pouco nublado, aumentando temporariamente de nebulosidade durante a tarde nas regiões do interior a norte da serra da Estrela, tornando-se muito nublado a partir da tarde no litoral norte.

As especialistas Maria João Frada e Patrícia Marques antecipam também a possibilidade de ocorrência de aguaceiros fracos nas regiões do interior a norte da serra da Estrela durante a tarde e períodos de chuva fraca no litoral norte e centro a partir do final da tarde.

É ainda esperada uma pequena descida da temperatura.

Os termómetros devem oscilar entre os 17 e os 10 graus no Porto, enquanto em Lisboa a temperatura deve variar entre os 20 e os 11 graus.

Para as ilhas, o IPMA antecipa um dia com períodos de céu muito nublado com boas abertas e possibilidade de aguaceiros, quer para a Madeira como para os Açores.

Em relação às temperaturas, são previstos valores entre os 16 e os 12 para Ponta Delgada e os 22 e 16 para o Funchal.