Nas Notícias Veja a previsão do tempo para amanhã Por

A previsão meteorológica para este sábado mostra um dia com aguaceiros e possibilidade de trovoada nas regiões centro e sul do continente, além de uma subida acentuada da temperatura máxima. Para as ilhas, é previsto um dia com muitas nuvens e aguaceiros, especialmente na Madeira.

De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), este sábado será de céu pouco nublado, apresentado períodos com maior nebulosidade nas regiões centro e sul com ocorrência de aguaceiros, em especial no interior.

À previsão para estas regiões, acresce ainda a possibilidade de ocorrência de trovoada, especialmente durante a tarde.

Os especialistas antecipam ainda neblina ou nevoeiro matinal em alguns locais da região sul, além de uma subida acentuada da temperatura máxima.

Para o Porto, são esperados valores entre os 27 de máxima e os 13 de mínima, face aos 24 e 13 previstos para Lisboa.

Braga será a cidade mais ‘especial’ do país, ao registar simultaneamente a temperatura mais alta e a mais baixa. A previsão mostra valores entre os 30 e os oito graus.

Para as ilhas, o IPMA antevê um dia com períodos de céu muito nublado e com a possibilidade de aguaceiros para a Madeira.

Relativamente às temperaturas, Ponta Delgada pode esperar valores entre os 19 e os 14 graus, enquanto para o Funchal são previstos 22 graus de máxima e 15 de mínima.