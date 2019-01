Nas Notícias Veja a previsão do tempo para amanhã Por

A previsão meteorológica para esta segunda-feira mostra um dia com precipitação nas regiões norte e centro do país, além de céu geralmente nublado. Nas ilhas, são esperados períodos de chuva fraca.

De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), esta segunda-feira será de céu geralmente muito nublado, apresentado-se pouco nublado na região Sul até meio da manhã e diminuindo de nebulosidade nas regiões do interior a partir do final da tarde.

As especialistas Ângela Lourenço e Patrícia Gomes antecipam ainda períodos de chuva ou aguaceiros nas regiões norte e centro, em especial no litoral, que poderão ser de neve acima de 1300/1400 metros de altitude.

São esperadas temperaturas entre os 15 e os oito graus para o Porto, enquanto em Lisboa os termómetros devem oscilar entre os 16 e os nove graus.

Faro será a zona mais quente do país, com a temperatura máxima a chegar aos 19 graus. Em contraponto, Guarda pode registar temperaturas mínimas até aos dois graus.

Para as ilhas, o IPMA antecipa uma segunda-feira de céu nublado e com períodos de aguaceiros ou chuva fraca.

Ponta Delgada pode esperar temperaturas entre os 17 e os 13 graus, ao passo que no Funchal os termómetros devem variar entre os 20 e os 15 graus.