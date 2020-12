Desporto “Varandas está calado porquê? Casou com o Benfica?”, pergunta Inácio Por

Augusto Inácio não percebe o silêncio de Frederico Varandas em relação ao campeonato de 2015/16, que o Benfica venceu, e espera que o atual presidente dos leões diga o que prometeu dizer aos associados a respeito dessa temporada.

O ex-treinador verde e branco lembra que Varandas prometeu aos sócios do leão no período eleitoral que iria contar o que sabe a respeito do campeonato 2015/16. Inácio diz que, volvidos estes anos, continua à espera das revelações de Varandas.

“O Sporting anda a ser roubado há 40 anos. Fico com raiva com aquele campeonato de 2015/16, quando este atual presidente disse que ia contar tudo para se perceber como se perdeu aquele campeonato”, desabafou Inácio, lamentando que Varandas continue em silêncio.

“Em vez de lutar com unhas e dentes e trazer para fora aquilo que ele sabe para nós, para termos a possibilidade de reclamar esse campeonato, o senhor Varandas está calado. Está calado porquê? Casou com o Benfica? Anda a beijar a mão ao outro lado da Segunda Circular”.

Augusto Inácio lembra que o Sporting precisa de reclamar mas é necessário que Varandas diga o que diz saber. “Nós somos grandes. Podemos ter boas relações com as instituições, mas quando nos tocam temos de morder”.

Inácio salienta que o Sporting não pode viver nesta incerteza em relação a esse tema. “Não podemos levar isto em banho-maria e os outros ficam com campeonatos e nós a chuchar no dedo. Que vomite cá para fora, que diga as coisas que sabe. Ou agora por causa do acordo pelo Nuno Santos o senhor Varandas vai ser um ‘yes man’? Mas o que é isto? Desde quando? Desde quando?”

Na sequência das buscas efetuadas ao Estádio da Luz, a TVI assegurou, por intermédio do responsável pela secção de justiça daquele canal, que a Polícia Judiciária suspeita de que o Benfica possa ter vencido o primeiro campeonato da era Rui Vitória, em 2015/16, com recurso a um alegado “esquema ilícito”.

A SAD do Benfica confirmou as buscas às suas instalações, não revelou a que se deviam, mas mostrou-se totalmente disponível para colaborar com as autoridades para esclarecer as questões do processo em causa.

Irritado no desabafo, Augusto Inácio avisou, desde já, Frederico Varandas para o peso da ‘fatura’ que o clube terá de pagar pelo acordo que o Benfica permitiu que fosse feito com o jogador Nuno Santos, atleta que as águias ajudaram a formar e por isso tinham uma percentagem do passe.

“Ele que espere pela pancada em janeiro a ver se a fatura não vai ser paga”, disse Augusto Inácio, assegurando que pensa mesmo candidatar-se à presidência leonina assim que o clube vá a eleições. Mas esse processo não está finalizado e Inácio não descarta várias possibilidades.

“Sinceramente, se eu avançar com uma candidatura tem de estar seguro daquilo que me envolve. Tenho de estar seguro com uma grande equipa para que as coisas possam ter força para uma candidatura. Eu se avançar é para ganhar. Não é para aparecer nas televisões e dar umas entrevistas. Se conseguir formar esse grande equipa que me dê essa garantia, nessa altura, poderei avançar”.

Ex-treinador campeão pelo Sporting, que desempenhou também funções de diretor e jogador no clube, Augusto Inácio revela que tem recebido abordagens para as próximas eleições.

“Já duas ou três pessoas me abordaram para eu apoiá-los e eu neguei porque o Sporting não está em eleições. Quando chegar a altura, vamos ver. Em 2011, eu não conhecia o Bruno de Carvalho. Encontrei-me com ele na Mealhada, eu treinava o Moreirense, e ele deu-me o caderno eleitoral [que tinha para o Sporting]. Vi e aquilo tinha 120 pontos e eu concordava com ele em 118 pontos. Eu vou por projetos não por pessoas”, assegurou Augusto Inácio.

Conhecedor da realidade verde e branca, Augusto Inácio diz que quem quiser ser presidente do Sporting precisa de perceber a dimensão do cargo que tem pela frente.

“Ser presidente do Sporting não é por medalha. É um alto cargo de grande responsabilidade. Quem assume tem de saber que está à frente de uma grande instituição. Tem que haver programa, um rumo. Acima de tudo é preciso engrandecer o Sporting e respeitar muito os sócios”, realçou, antes de enaltecer a importância dos associados do Sporting sobretudo em tempos em que o clube nada vence.

“Mais nenhum clube no mundo conseguiria resistir tantos anos sem ganhar nada e com sócios e adeptos fiéis. Isto é um caso de estudo. O que faz esta gente amar o Sporting quando o Sporting não ganha? O Sporting é muito mais que a sua história”.

Em conversa no Youtube no programa A União Faz a Força, espaço de comentário entre alguns adeptos do Sporting, Augusto Inácio salientou ainda que ele tal como outros do passado do Sporting sentem na pele a “perseguição” que esta direção está a fazer.

“Fico às vezes perplexo como conseguem catalogar uma pessoa por brunista. Quando lá estamos, estamos a servir o Sporting. Se o presidente é o Bruno de Carvalho eu sou brunista. Se o presidente é o Varandas sou varandista. Eu não descarto a competência das pessoas”.