“Jogo com o Paços foi uma chapada jeitosa. Foi o pior desde que estou no FC Porto”

Sérgio Conceição faz antevisão do jogo com o Paços de Ferreira, para a Taça da Liga, e recorda derrota categórica diante daquele adversário, em partida da I Liga. “Foi o pior jogo desde que estou no FC Porto”, diz.

Depois da vitória por 2-1 diante do Tondela, na quarta eliminatória da Taça de Portugal, o FC Porto prepara-se para entrar em ação na Taça da Liga desta temporada e terá pela frente o Paços de Ferreira, num jogo onde Sérgio Conceição só pensa na vitória, até porque o último embate frente aos castores ainda está ‘fresco’ na memória do técnico.

O técnico fez a antevisão desse encontro, nesta terça-feira. “Esperamos um Paços à semelhança do que tem feito, com algumas alterações, mas mantendo a sua identidade”, disse Sérgio Conceição, referindo que, apesar da qualidade do adversário, está focado no seu grupo de trabalho.

“Percebemos que no último jogo frente ao Paços cometemos muitos erros, erros esses que não queremos voltar a cometer”, disse, salientando mesmo que esse jogo foi “uma ‘chapada’ jeitosa” que levou.

“Esse foi o pior jogo que orientei desde que estou no FC Porto. Houve muita coisa má. Pior que aquele jogo acho difícil de acontecer. Estamos a trabalhar diariamente numa evolução constante”, disse, comentando a forma evidenciada pelos dragões após o jogo da Mata Real para o campeonato, que perderam.

“Anormal é não ganhar, o normal neste clube é ganhar sempre. Depois de um jogo mau temos de refletir sobre o que não correu tão bem. Nunca nos podemos dar ao luxo de perder muitos pontos, até para não ficarmos fora dos nossos objetivos”, explicou Sérgio Conceição.

“Os jogadores percebem que este ciclo de jogos é importante e que todos são decisivos. A nossa capacidade de limpar o jogo anterior e preparar o jogo seguinte tem sido fantástica”, sustentou, referindo que o FC Porto tem muita ambição nesta prova mas destacando que a prioridade é o campeonato e a Champions.

A propósito da Liga dos Campeões, Sérgio Conceição analisou o sorteio, mas não se desviou do foco: o próximo encontro.

“Um prazer especial daria ganhar o campeonato e à Juventus”, assumiu, não descartando a ambição que tem para a Taça da Liga, prova que os portistas nunca conquistaram.

“Claro que ganhar a Taça da Liga é bom e até gostava de ser o primeiro treinador a ganhar essa competição, mas o campeonato é a prioridade. Agora eu tenho sempre o prazer de ganhar títulos”, comentou, explicando em que ponto estão os lesionados Pepe e Zaidu.

“O Pepe está a evoluir bem, já o Zaidu será difícil estar apto para amanhã”, afirmou Sérgio Conceição, no lançamento do jogo da Taça da Liga, em conferência de imprensa.

FC Porto e Paços de Ferreira defrontam-se, na quarta-feira, em partida relativa aos quartos de final da Taça da Liga, a partir das 18h45.