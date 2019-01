Motores Valtteri Bottas quinto na estreia nos ralis Por

Valtteri Bottas teve boa estreia nos ralis, ao conseguir ser o quinto classificado no Rali do Ártico, disputado na região da Lapónia.

Aos comandos de um Ford Fiesta WRC o piloto finlandês da Mercedes na Fórmula 1 conseguiu mesmo ser o mais rápido numa das especiais da prova, disputada em pisos repletos de neve.

É certo que Bottas competiu aos comandos de um WRC face a adversários com menos potentes carros da geração R5 – que normalmente competem na categoria WRC2 no Campeonato do Mundo de Ralis e vários campeonatos nacionais, incluindo o português – mas na sexta-feira à noite já ocupava o quinto posto da ‘geral’.

Apesar de começar o rali com algumas cautelas e seguir inicialmente na sétima posição, o piloto da Mercedes na F1 acabou por dar nas vistas na classificativa de Mantyvaara, que venceu, batendo por 2,3s Henrikm Pietarinen – habitual piloto do campeonato finlandês.

Durante quase toda a prova Valtteri Bottas – que teve a seu lado o antigo navegador de Marcus Gronholm Timo Rautiainen – esteve quase toda a prova a lutar pelo quarto lugar com Pietarinen, que alinhou aos comandos de um Skoda Fabia R5.

Mas Bottas não foi o único homem proveniente da F1 a alinhar neste Rali do Ártico, já que Mika Salo participou, mas aos comandos de um Skoda Fabia da Printsport.